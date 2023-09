Riigikogus päriti aru koolilõunate riikliku toetamise kohta

Riigikogu liikmete arupärimisele koolilõuna toetuse alammäära tõstmata jätmise põhjuste (nr 23) kohta koalitsioonilepingus vastas peaminister Kaja Kallas, et seaduse järgi on koolilõuna tagamine kohalike omavalitsuste ülesanne. «Koolitoidu rahastamine riigi poolt on hea tahe, mitte riigi kohustus. Kui koolilõuna vajab täiendavat rahastust, siis tuleb vahendeid leida kas kohalikul omavalitsusel või kokkuleppel kogukonnaga,» märkis peaminister.

Kallas lisas, et Global School Feeding Survey 2021. aasta raporti kohaselt on Eesti riik üks enam koolitoitu rahastavaid riike Euroopas ja maailmas, seda nii riigieelarvest sihtotstarbelise toetusena kui ka kohaliku omavalitsuse panusena koolilõunaks, lisaks mahetoidumeede, puu- ja juurvilja, koolipiima meetmed. «Oleme kokku leppinud, et suurendame mahetoodangu eelistamist nügimismeetoditega. Seetõttu jätkame laste tervislike toitumisharjumuste kujundamise toetamiseks mahetooraine kasutamise kompenseerimist koolides ja lasteaedades,» lisas ta ja täpsustas, et nelja aasta jooksul eraldatakse selleks täiendavaid vahendeid kokku 3,5 miljoni euro ulatuses. 2024. ja 2025. aastal aastas 0,5 miljonit eurot, 2026. aastal 1 miljon, 2027. aastal 1,5 miljonit lisaeurot. «Baasis on meil sellele tegevusele toetust 1 250 000 eurot. Samuti jätkub toetus, et pakkuda lastele puu- ja köögivilja, piima ja piimatooteid, millega aidatakse kaasa laste tervislike toitumisharjumuste kujundamisele.»