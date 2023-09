Riigikontrolör eurotoetuste kasutamisest: Pobleem pole paberites, vaid peas kinni

Juhtisite tähelepanu sellele, et väga suur osa eurorahasid on kasutamata – kuidas see väljapoole paistab, et Eesti riik ei ole suutnud ära kasutada õiges ega prognoositud tempos meile antud toetuseid?

Meie enda riigi majandusel on seda raha väga vaja, mida me Euroopa vahenditest ei ole suutnud majandusse suunata. Seega peame eelkõige iseenda pärast mures olema – kas see raha jõuab majandusse või mitte. Praegu on tohutult arenguruumi.

Raha kulutamine meeldib ju kõigile, kuidas asjad sedasi on läinud?

Ikka kuuleme, et raha on väga vaja igale poole, aga Euroopa vahendeid on meil halvasti kasutatud. Praegune periood – 300 miljonit – on meil veel kasutada, neli kuud on jäänud. Uuel perioodil on käivitamine veel aeglasem. Probleem on suur.

Komisjoni istungil jäi kõlama see, et põhiprobleemiks on paberimajandus, hankeprobleemid, kuhu kõik projektid ja plaanid takerduvad. Kas teie saite istungilt enda jaoks ammendavaid vastuseid?

Põhiprobleem ei ole mitte paberites vaid ikka peas kinni. Elu on näidanud, et kui on tahe, siis suudame kiiremini. Seda tahet tuleks rakendada, ma usun, et siis saame üle ka paberitest ja hangetest. Aga loomulikult on ka neid kohti, kus näeme, et on ka võimalik objektiivselt protsessi toetada. Üks on see, kus uue perioodi rahade kasutamisel oleks tõenäoliselt vaja rohkem inimressurssim – riigikontroll ütleb väga harva, et inimesi on vaja juurde, aga see see koht on, kus meile tundub, et ajutiselt oleks vaja. Teine pool on see, kus riigihangetega oleme sageli hädas ja asutused, kes neid hankeid läbi viivad kurdavad, et neile ei anta ka head nõu. Kui saaks ühe sellise koha, kus seda head nõu saaks kasutada, siis pärast ei peaks riigihankeid tühistama.

Seega see oli praegu näpuviibutus, et raha on maas, korjake see üles ja lükake majandusse?