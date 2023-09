Riik plaanib vähendada töötutele seni kehtinud garantiisid

Tööandjate keskliidu juht Arto Aas on kindel, et 130 miljonit eurot kahe aastaga töötukassa kokku ei hoia, isegi kui see summa on lõpuks mõnevõrra väiksem, sest MKMil on ka teisi kulude kärpekohti. Nimelt näeb valitsuse esialgne plaan ette, et MKM kärbib oma haldusalas 2026. aastal kokku 63 miljonit ja 2027. aastal 68 miljonit eurot. «Tundub, et ministeeriumis on keegi midagi sassi ajanud. Kogu lugupidamise juures – see on ebarealistlik,» sõnas ta.