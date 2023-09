Vene gaasi vedu on tõusuteel, kuid toojaid on vähem

Ettevõtjad räägivad üleminekust ja Vene gaasitarnete vähendamisest, kuid juunis hakkasid Venemaalt toodud gaasikogused kasvama (vt graafik). «Pigem on see siseturu nõudlusest,» kommenteeris MTA tollivaldkonna juht Valeri Rauam. «Meie nimetame seda moraaliteemaks. Ühtpidi pole see sanktsioneeritud kaup. Kui mingis Euroopa Liidu riigis pole gaasiga eriti hea olukord, pole nad nõus seda kaupa ka sanktsioneerima. Kui Eesti ettevõtted ei ostaks Venemaalt gaasi, siis teised liikmesriigid ikka ostaksid ja meie ostaksime neilt sedasama Vene päritolu gaasi lihtsalt kallimalt. Ikkagi toidaks Venemaad, on käed puhtamad siis?»