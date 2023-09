EASi ja Kredexi ühendasutust asub juhtima Kati Kusmin

Kati Kusmini sõnul liitub ta organisatsiooniga põneval ajal, sest ühinemine on jõudnud järgmisesse olulisse faasi, milleks on ühise kultuuri loomine ja juurutamine. «EASi ja KredExi ühendasutusel on oluline roll Eesti majanduse arendamisel, rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamisel ja elukeskkonna parandamisel. Nii ettevõtluse arendamine kui ka energiatõhususe suurendamine mängivad olulist rolli rohe-, digi- ja innovatsioonipöörde elluviimisel. Kuigi kaks organisatsiooni on nii juriidiliselt kui ka füüsiliselt ühinenud, on liitmise lahutamatuks osaks ka ühise koostöökultuuri loomine ja juurutamine. Eesmärk on üheskoos ühendasutuse töötajatega luua keskkond, kus kõik tunnevad end ühtse meeskonnana ja jagavad ühiseid väärtusi.»