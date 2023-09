Eesti poliitmaastikul võib tekkida olukord, mida viimati võis näha 1992. aastal

Kõige silmapaistvamana jätkab kasvu Isamaa toetus, mis on praeguseks suure kiirusega liikunud ülespoole alates augusti lõpust, tõi välja Tartu Ülikooli politoloog Martin Mölder. «Tegemist on üpriski laiapõhjalise toetuse kasvuga. Erakonna nelja nädala keskmine on tõusnud 14,6 protsendini ning nende kõige viimane nädalane tulemus on suisa 16,9ni. Eelistuseta valijate hulk on samal aja püsinud võrdlemisi stabiilne ning ainsad kaks erakonda, kes absoluutarvudes on oma toetajaid kaotanud, on olnud Keskerakond ja Eesti 200,» märkis Mölder.