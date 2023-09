INFOTUND ⟩ Kallas vastab saadikute küsimustele poliitilise olukorra kohta

Peaminister rõhutas EKRE fraktsiooni saadikule Siim Pohlakule, et pangad annavad riigile aastatel 2023-2025 täiendavalt ligi 500 miljonit eurot tulu. Võrdluseks märkis ta, et käibemaksutõus roob riigieelarvesse 236 miljonit eurot.

«Keegi ei armasta panku ja neid on hea rünnata. Vaadake, mis juhtus Leedus ja Itaalias. Sellel (pangamaks - toim.) on palju suurem mõju kogu majanduse infrastruktuurile. Kui meie majandus on jahenemas, siis on pangad oluline kapitalide allikas,» selgitas Kallas.

«Mina ei taha olla pankade advokaat, kuid selles olukorras oleme teinud parima ja ilma, et me eesti majandust löögi alla seaks,» rõhutas »Kallas.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik märkis peaministrile, et küsija suunas nähvamine ei üllata teda enam. «Kui kuluralli peatamise eelarve, siis ettenägelikkusest rääkides, et eelmised riigieelarved tõstsid püsikulusid, kas te siis nägite ette seda, et me jõuame tänase hetkeni?» küsis Kiik.

«Meil ei ole eelarves sellist rahasadu nagu varasemalt. Seda seetõttu, et seda raha ei ole. Ma tunnen ennast süüdi selle suvise kokkuleppe pärast (peretoetuste tõus - toim.), kuid me ei olnud valitsuses üksinda,» vastas peaminister. «Mina praegu tunnistan, et me tunnen süüd. Aga ma loodan, et ka teie teete seda, sest teie lasite selle palli veerema 2016. aastal ja teil on selles oma osa,» lisas Kallas.

Keskerakondlane Jaak Aab märkis, et 2016. aasta eelarve puhul nägi Keskerakond, et Taavi Rõivas (toonane peaminister, RE - toim.) ei suutnud eelarvet hoida. «Kas neljaks aastaks on päästjate, politseinike ja sotsiaaltöötajate palgad külmutatud? Kuidas eurotoetusi kiirendatult kasutada?» küsis Aab.

«2016. aastal muudeti reegleid nii, et kui varasemalt oli kohustus headel päevadel panna reservideks raha, kuid siis muudeti see ära. Tänu sellele ei olnud meil kriisidele minna puhvreid,» lausus Kallas Aabile.

Palkade osas kinnitas Kallas, et need on külmutatud. «2025. aastal kaob ära maksuküür ning selle tulemusel päästjatel, politseinikel jääb rohkem raha kätte,» rääkis Kallas.