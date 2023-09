VIDEO ⟩ Valitsuse pressikonverentsil: Kallas, Sikkut, Riisalo ja Michal

Tiit Riisalo rääkis, et täna kinnitati uus tööhõive programm. Seda tuli teha seetõttu, sest 1. jaanuarist 2024 jõustub uus tööturumeetmete seadus. «Tegelikult on see seadus tehtud selleks, et tööturu teenuseid täpsemini ja paremini reguleerida. Selle programmi üks oluline komponent on see, et seni olid paljud tööturuteenused kirjeldatud seaduse tasemel. See aga tähendas, et töötukassa oli olukorras, et see ei olnud piisavalt paindlik ning nad pidid minema seadust muutma,» kirjeldas Riisalo.