Rahapesu büroo valus kohtukaotus: «Meie poole ei saa vaadata, kui riskid realiseeruvad.»

Kahe aasta tagusel krüptorahafirmade tegevuslubade praktikat tutvustaval seminaril ütles rahapesu andmebüroo vastne juht Matis Mäeker: «Kui 50 ettevõtet asub paarikümnel ruutmeetril ja meie diskussioon on selles, et kas see haldusakt, millega me tegevusload kehtetuks tunnistasime, on proportsionaalne – meie ei talu neid, see ei ole võimalik, et te teenust selliselt osutate.»