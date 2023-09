Kokkulepe: Läänemerest tuuakse välja sõjaaegne laskemoon

Volinik Virginijus Sinkevičius avaldas heameelt, et sai ministritega arutada Läänemere ökosüsteemi ohte ja võimalusi. «Kui kutsusin 2020. aastal kokku esimese «Meie Läänemere“ konverentsi, leppisid ministrid kokku vajaduses kiiresti tõhustada Läänemere ökosüsteemi kaitset, et tulevaste põlvedele jääks puhas ja ohutu Läänemeri. Alates 2020. aasta konverentsist on algust tehtud mitmesuguste algatustega ja võetud EL-i, piirkondlikke ja riiklikke meetmeid. Täna astusime taas sammu võrra edasi ja võtsime kohustuse tegeleda ühe suurima seni lahendamata küsimusega, mis on uputatud laskemoon,» ütles Sinkevičius, tänades Balti riike ja piirkondlikke organisatsioone toetuse eest, et see probleem ühiselt lahendada.