Ukraina sai meedia väitel Türgist üle 600 raskekuulipilduja

«On teada, et Ankara on alates eelmise aasta sõja algusest vaikselt relvastanud Kiievit droonide, laserjuhitavate rakettide, kaitsevarustuse ja soomukitega. Kuid hiljuti on see hakanud tarnima raskekuulipildujaid Canik M2, mida saab kasutada nii maavägedes ja ka soomusmasinate osana,» väideti artiklis.