FOTOD ⟩ Muinsuskaitseamet kogub materjali vraki rüüstamise kohta

Et Nargeni vrakk on üks Meremuuseumi selle aasta välitöö objektidest, kaasati eelmisel nädalal juhtunu uurimiseks ja järelevalveks muinsuskaitseamet.

«Tõepoolest, keegi oli kahjustanud vrakki olulisel määral: esemeid oli ringi tõstetud, eemaldatud nende algsest asukohast ja oli ka märke lõhkumisest. Esmapilgul siiski ei tundunud midagi kadunud olevat,» jagati tähelepanekuid.

Nargeni vrakk, mis on tõenäoliselt 16. sajandi lõpus uppunud Rootsi päritolu purjelaev, on riikliku kaitse all ja menetlusega tegeleb edasi muinsuskaitseamet.

Uudiste valguses korrati üle, et vrakile sukeldudes palutakse järgida põhimõtet, et kaasa võetaks vaid fotod või mälestused. «Ei ole vahet, kas tegu on mälestise või niisama vrakiga. Kuigi võib tunduda, et mida halba mõne eseme korraks kättevõtmine ja vaatamine ikka teeb, siis tegelikult on tegu leiukoha rikkumisega.»