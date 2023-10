Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Barbara Lichtfeldt ütles venekeelsele Postimehele , et 27-aastase noormehe surnukeha leiti kolmapäeva õhtul kella 19 paiku Smuuli tee silla juurest.

Juhtunu asjaolud on selgitamisel. Politsei välistab, et see võis olla kuritegu.