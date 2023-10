Eesti 200 uus tegevjuht on Mihkel Veski

Eesti 200 aseesimees Hendrik Johannes Terras ütleb, et Eesti 200 jaoks on aeg keskenduda enda maailmavaate kaitsmisele eelseisvatel valimistel.

«Kipume ehk unustama, et Eesti 200 väärtuste seas on ka läbipaistvus, vastutus, usaldus ja avatus. On aeg ka neid meelde tuletada ja Veski on kindlasti õige mees nende eest seisma,» ütles Terras.