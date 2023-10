Ärritunud Metaprinti juht idavedude skandaalist: masohhistlik nõiajaht meie väikeses veetopsis

Idavedudeskandaali keskmesse sattunud Metaprinti juht Martti Lemendik Postimehega vesteledes oma pahameele edastamisel end tagasi ei hoidnud. «Ma saan aru, et poliitiliselt on põnev peaministrit maha saagida. Saagige! Aga te peate aru saama, mis on riigile suures plaanis kasulik,» toonitas Lemendik otsekohese ja krõbeda vestluse lõpuks.