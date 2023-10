Kaitseministeerium soovib Nursipalu harjutusvälja veelgi rohkem laiendada

«Ta käis minu pool, see Kaupo Kaasik (RKIKi taristuprojektide koostöö koordinaator – Ü. H.), ütles, et müra hakkab nii suur olema, et nad on nõus need ka ära ostma, need kaks talu siin,» seletas Vello Reiljan, kelle raudteeäärse talu on ministeerium hiljuti harjutusvälja laienduse sisse arvanud. Naabertalus elava umbes 80-aastase naise juures oli Kaasik samuti ostujutuga käinud. Talude maid on kokku üle seitsme hektari.