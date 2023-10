Kriisid on head õpetajad, kui vaid tahame neist õppida

Nädalavahetuse torm andis taas õppetunni, kuidas keerulised olukorrad võimalikult valutult üle elada, iseküsimus on, kes ja kui palju neist õpib. Roosiku küla Võrumaal on üks vähestest, kus rahva enda kokku pandud korraliku kriisiplaani täitmine on lubanud viimaste tormide kahjustused kergemalt üle elada.