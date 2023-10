USA eestlased on vastu San Franciscos peakonsulaadi sulgemisele

«Võib öelda, et Ameerika eestlased USA Eesti kogukondades ei ole kunagi nii üksmeelsed olnud. Üldine seisukoht on, et otsus peakonsulaatidse sulgemise kohta on äärmiselt vastuoluline ja ei ole arvestatud selliste sammude mõjudega, mis hõlmavad Eesti riigi julgeolekut, Eesti ettevõtluse arengut ning Eesti kultuuri ja identiteedi jätkumist USA-s,» seisab USA eestlaste pöördumises San Francisco peakonsulaadi kaitseks.

«Oleme samavõrd mures ka New Yorgi peakonsulaadi plaanitava sulgemise pärast. Usume, et mõlema peakonsulaadi avatuna hoidmine on Eesti huvides. Konkreetsemalt kutsume välisministeeriumi üles andma oma investeeringutele San Francisco lahe piirkonnas ja läänerannikul aega küpsemiseks,» leiavad USA eestlased.

Allakirjutanud tõdevad, et väike riik peab oma ressursse targalt juhtima ja seadma oma prioriteedid. «Siiski usume, et kavandatav läänerannikult taandumine oleks lühiajaline lahendus, mis vähendab Eesti globaalset nähtavust ja mõju ajal, mil see on eriti suure tähtsusega. Kuigi aukonsulite töö on imetlusväärne ja vajalik, ei suuda nad täita kõiki täiskohaga tegutsevate välisministeeriumi töötajate ülesandeid. Oma kohalolekuga tõstavad need spetsialistid oluliselt Eesti rolli. Ajal, mil Euroopa ja Balti riikide julgeoleku rahalise toetamise otsuseid ei mõjuta ainuüksi Ameerika valitsusasutused, vaid ka rahva avalik arvamus, peab Eesti nähtav kohalolek konsulaadina kindlasti jätkuma. Arvame, et konsulaatide sulgemine praegusel hetkel on kahjulik Eesti rahvusvahelisele seisundile ja vastuolus Eesti Vabariigi julgeoleku huvidega,» seisab pöördumises.