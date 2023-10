Karis: Eesti gaasi varustuskindlus ja internetiühendus ei ole ohus

«Maandusin Soulis ja algab visiit Korea Vabariiki, saatjaks esinduslik äridelegatsioon. Mõtted on aga ikka kodus, kust tuleb järjepanu uut infot Eestit Soomega ühendava BalticConnectori gaasitoru ja meie sidekaabli kahjustamise kohta. Praegu teame, et põhjuseks pole loodus, vaid tõenäoliselt inimeste tegevus. Kes, miks ja kuidas? Hooletus või tahtlikkus? Need küsimused vajavad alles vastust,» kirjutab Karis.

«Eesti ja Soome politseiteenistused on algatanud uurimise, uurijatel on esimesed niidiotsad olemas. Eesti ja Soome on pöördunud ka oma liitlaste poole, kes on valmis meiega jagama kogu asjasse puutuvat infot. Eesti sise- ja välisjulgeolekut hoidvad teenistused teevad nende juhtumite lahendamiseks head tööd, võin kinnitada neilt seni saadud teabe põhjal. Süüdlased tuleb välja selgitada ja avalikkuse ette tuua, olgu nende motiivid millised tahes,» märkis ta.