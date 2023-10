Tsahkna kinnitas Iisraeli välisministrile Eesti kindlat toetust

Välisministrid olid ühel meelel, et vaja on jätkata humanitaarabi andmist palestiinlastele. Põhjalik arutelu peeti ka arengukoostöö teemadel, kus räägiti vajadusest selgelt eristada Palestiina Omavalitsust ja Gazat oma kontrolli all hoidvat terrorirühmitust Hamas.