Märgitakse, et visiiti ennast pole veel kindlaks määratud, kuid esimesed kontaktid Iisraeli ja Ukraina vastavate teenistuste vahel on juba alanud.

«Me oleme sõjas ja me teame, mida tähendab olla terrorirünnaku all. Väga oluline on mitte olla selles olukorras üksi. See võib päästa elusid ja terveid rahvaid. Soovitan maailma liidritel lennata Iisraeli ja toetada inimesi, kes langesid terrorirünnaku alla,» ütles Zelenskõi.