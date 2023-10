Politsei otsib 13-aastast Ilene-Renatat

Ilene-Renata lahkus oma Rummu alevikus asuvast kodust 6. oktoobril ning pole senini tagasi tulnud. Tüdruk on ka varasemalt kodust ära jooksnud.

Tema telefon on välja lülitatud, kuid ta on sotsiaalmeedias olnud aktiivne.

Ilene-Renata on kõhna kehaehitusega ning 162 cm pikk. Tal on süsimustad keskmise pikkusega juuksed ning tal on näos erinevaid neete. Tüdruk kannab musta värvi lohvakaid riideid.