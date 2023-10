FOTOD ⟩ Päästeamet saatis Ukraina politsei demineerimisüksusele droone

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) sõnul on ukrainlaste hinnangul venelased mineerinud 160 000 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumist, mistõttu on humanitaardemineerimine üks Eesti suuremaid prioriteete Ukrainas.

«Lisaks lugematute tsiviilelude igapäevasele ohustamisele on miinide mõju väga pikaajaline, takistades põllumajandustegevust ja Ukraina ülesehitust. Alates sõja algusest on miinide ja mahajäetud lõhkekehade tõttu hukkunud 261 ukrainlast ja haavata on saanud 508. Tegelikud näitajad on tõenäoliselt oluliselt suuremad. Seetõttu on absoluutselt hädavajalik Ukrainat humanitaardemineerimises aidata,» ütles Tsahkna.