Erko Soolmann: mõistlik on võtta resurss kasutusele ja metsad ära uuendada

Puidutööstus on öelnud seda, et optimaalne saematerjali väljatulek, selle saematerjali, mis läheb kestvustoodetesse ja seotakse rohkelt süsinikku, on tänase töötlemise ja tehnoloogia juures jõudnud kohta, et ülijämedast männist tekib suurem töötlemiskadu. Seetõttu on kestvustoodete väljatulek optimaalsem männikutes, kus puude keskmine rinna kõrguselt (1,3 m) mõõdetud diameeter on 26–30 cm. Seetõttu on ka sellest lähtutud.

Strateegia juures pole hea see, et investeeringute osas pole piisavat kindlust. On iseküsimus, kas meil on tehtud n-ö üleinvesteeringuid. RMK prognoositud raiemahu trend on aga juba mõnda aega teada. Äris sa vaatad mingit perspektiivi – 10, 20, 30 aastat. Nende raiemahtude juures, mis Eestis on olnud, on tööstus kohanenud. Mingil hetkel on näha, et meie metsade olemit, vanuselist jaotust, metsast saadavaid teisi väärtusi on tunnustama hakatud, neid hoitakse, majandusmetsa pindala väheneb ja tööstus on pidanud seda oma planeeringutes arvestama.