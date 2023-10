​Poola võimud hakkasid Ukrainale välja andma Ukraina kodanikke, kes on seotud kutsealuses eas meeste ebaseadusliku lahkumisega riigist. Paljud meediaväljaanded kiirustasid teatama, et Poola on asunud mobilisatsiooni eest põgenenuid välja andma, kuid see ei vasta tõele. Ent isegi Eestis ulatub nende meeste arv tuhandetesse, kes praeguste parameetrite järgi Ukraina relvajõudude kutsealuste hulka kuuluvad, kuid asuvad oma sõjakomissariaatide käeulatusest väljaspool. Rus.Postimees sai teada, et Kiiev pole nende vastu seni huvi tundnud.