Omanike Keskliit: kultuuriministri muinsuskaitsetoetusi saadab korruptsioonikahtluse vari

«13.oktoobril tegi muinsuskaitseamet pressiteate, mille kohaselt toetab kultuuriministeerium muinsuskaitse all olevaid hooneid, mis nõukogude režiimi poolt omanike tahte vastaselt sundvõõrandati. Seda igati tervitatavat avaldust varjutab paraku asjaolu, et kultuuriminister Heidy Purga otsusel on toetusega seotud dokumentatsiooni ettevalmistamiseks aega vaid kaks nädalat, so kuni 31. oktoobrini 2023, mis on ebamõistlikult lühike tähtaeg,» teatas Omanike Keskliit.

«Eeltooduga seoses soovib Eesti Omanike Keskliit juhtida tähelepanu, et Kaja Kallase juhitud valitsused on 2022 ja 2023 aasta otsustega kehtestanud suuremale osale muinsuskaitse all olevatest hoonetest topelt halduskoormuse, kus omanik peab ühe töö jaoks taotlema kaks ehitusluba, koostama kaks ehitusprojekti ja saama kaks kasutusluba kahelt erinevalt haldusorganilt – kohalikult omavalitsuselt ja muinsuskaitseametilt. Nende otsustega vastandus vabariigi valitsus nii riigikogu tahtele (vt MuKS § 1 lg 2), kui ka omanike esindusorganisatsioonidele, kes on nimetanud muinsuskaitsevaldkonna suurema probleemina omanike ebanormaalselt suurt halduskoormust,» öeldakse Omanike Keskliidu teates.