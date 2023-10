Peaminister Kaja Kallas kohtub Prantsusmaa presidendi Macroniga

Kallas osaleb ka Eesti Pariisi saatkonnas toimuval äriseminaril, mille fookuses on energeetika ja rohetehnoloogiad. See on valdkond, kus meil on Prantsusmaaga koostööks palju potentsiaali ning oleme huvitatud Eesti ja Prantsuse ettevõtete koostöövõimaluste tugevdamisest. Seminar on korraldatud koostöös Prantsuse ettevõtete katuseorganisatsiooniga MEDEF. Eesti äridelegatsiooni kuuluvad ettevõtted Elcogen, Fusebox, Skeleton Technologies, StarGate Hydrogen, Sunly ja UpCatalyst.