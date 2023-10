Alates sellest, kui Venemaa 2022. aasta veebruaris Ukrainasse tungis, on Euroopa Liit kehtestanud Putini režiimile 11 korral uusi rangeid sanktsioone. Piirangud on sihitud riigi olulisemate majandusharude ja poliitilise eliidi vastu. Putini režiim on aga suutnud nendest kõrvale hiilida, seda nii kaubanduspiirangute endi lünkade tõttu kui ka tänu kolmandate riikide abile.