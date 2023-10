Tallinna abilinnapea pakkus Isamaa lahendusi enda omade pähe

Kante rääkis eilsel pressikonverentsil, et lihtne lahendus on leitud – kui varem sai lapsevanem esitada oma eelistusi õppekeele suhtes, siis nüüd viiakse sisse kaks mõistet: eestikeelne kool ja eestikeelsele õppele üle minev kool, mille vahel saab pere valida.

Kolmapäeval kirjutas Postimees, et Tallinna volikogu Isamaa fraktsioonil on kujunenud olukorrale kaks lahendust. Fraktsiooni esimehe Karl Sander Kase sõnul on praegu linnavalitsuse määruses ette nähtud arvestamine lapse elukohaga, õdede-vendade õppimisega samas koolis ning võimaluse korral ka lapsevanema sooviga. «Meie hinnangul on täiesti realistlik arvestada samas määruses ka lapse keeleoskuse taset, mis välistaks olukorra, kus praeguses eesti õppekeelega koolis õpib edaspidi liiga palju vene emakeelega lapsi või et eesti lapsi suunatakse valdavalt üleminekukoolidesse,» lausus Kase.