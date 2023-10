Inimesed, kes soovivad teada, mis suures pildis päriselt toimub, saavad kokku ühel kesknädala õhtul Mustamäel. Vihma tibutab ja veidi tuult teeb ka. Kellaaja järgi peaks kõik juba kohal olema, aga mina ei leia ikka seda õiget ust. Helistan siis kogunemise korraldajale, kes selgitab leebelt, kuhu minema pean, ja lisab, et avagu ma oma silmad.

Nii ma siis teen. Küllap tänu sellele leian õige ukse ja torman trepist üles. Hubases ruumis tervitavad mind rõõmsad inimesed, kes on ennast juba istuma sättinud «Ava oma silmad. Vol. 1» seminarile. Istun akna alla, kus põrandal lebab viis suuremat patja. Siin-seal põlevad mõned küünlad. Istume vaikselt ja ootame algust.

Daam rohelises ehk ürituse korraldaja Katrin Lucas rõhutab, et info tuleb talle teadvuse laienemise kaudu. See alanud mõned aastad tagasi, kui naine hakkas aktiivsemalt enesearenguga tegelema, ja jõudis siis alateadvuse sügavamatesse kihtidesse. «Hakkasin tajuma, nägema ja mõistma asju, mis on silmale nähtamatud. Hakkasid tulema arusaamad, kuidas universum töötab ja mis siin päriselt toimub,» räägib Lucas.