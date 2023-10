Politsei otsib Tallinnas kadunud meest, kes võib käituda ettearvamatult

Boris lahkus kolmapäeva õhtul oma kesklinnas asuvast kodust teadmata suunas ja ei ole naasnud. Mehe mobiiltelefon on välja lülitatud, kuid positsioneering näitab, et ta viibis eile Viimsi vallas Rohuneeme külas. Politsei on kontrollinud piirkonda ja ka teisi tema võimalikke viibimise kohti, kuid meest ei ole seni leitud.