TAUST ⟩ Unest, kellakeeramisest ja öötööst: kuidas une arvelt elamine võib elu mõjutada?

Eelmise aasta oktoobris Norstati läbi viidud tervisekäitumisuuringust selgub, et enamik eestlastest (71 protsenti) magab igal ööl vähem kui kaheksa tundi. Kolmveerand vastajaist lisas, et neil on vähemalt paaril korral nädalas raskusi magama jäämisega. Ilma uneta paraku ei saa ja lisaks on teadlased leidnud, et vähene uni on igal juhul ohtlik nii inimesele endale kui ka teistele. Järjepidevalt erineval ajal magamaminek ja ärkamine võivad viia keha füsioloogilised protsessid sünkroonist välja ja suurendada varajase surma ohtu. Seevastu on aga leitud, et kosutav uni annab hoopis eluaastaid juurde.