100 NÄGU ⟩ Käärijä tšatšatas rahva südamesse

Aga neoonkostüümis ja nakatava «Cha Cha Cha» lauluga Soome teiseks tõstnud Käärijä populaarsus kasvas nii suureks, et tema lugu oli muusikakuulamise keskkonna Spotify eestikeelses väljas esikohal. Nakatav tantsulugu oli ka mujal Euroopas edetabelis esikümnes ning ükski suvepidu ei möödunud ilma populaarse lauluta. Käärijä nime taha peituv Soome räppar Jere Pöyhönen oli isegi suurest edust hämmastunud, aga õnneks taob ta rauda, kui see kuum on ning on juba jõudnud Eesti fännidele esinemas käia ning kohaliku moodsa muusika suurkuju Tommy Cashiga koostööd alustanud. "Kui ma olin puhkusel, vaatasin ma messengeri ning Tommy kirjutas mulle. Mul tuli mõte, et peaks temaga singli tegema. Tuli välja, et Tommy kirjutas mulle ja pakkus koos laul teha. Tommy tuli minu juurde Soome stuudiosse ja saimegi nelja päevaga hakkama." Esimest korda kuulsid Käärijä fännid laulu "It’s crazy it’s party" Olümpia staadionil Soomes. Meeleolukas juhtum toimus suvel Vantaas, mis on Käärijä kodulinn. Vantaa otsustas talle anda aastaks ajaks kasutada korteri, mille eest ei pea midagi maksma. Kuigi kõik kohalikud polnud sellise heldusega rahul, siis ametnikud jäid endale kindlaks.