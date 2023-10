100 NÄGU ⟩ Taylor Swift paneb siiruse maksma

Swift on toonud taas au sisse suured staadionikontserdid, mis on eranditult läbi müüdud. Tema fenomeni tõlgendamiseks on ülikoolides lausa eraldi ainetunnid ning swiftied (Taylori fännid) annavad talle auru juurde, ostes plaate, riideid, ehteid jne. Lisaks sotsiaalmeediale on Swifti puhul kehtimas vana tõde, et lihtsuses peitub võlu - ei olegi vaja meelaid erootilisi pilte, tätoveeringuid ega pidevat spliini. Inimesed tahavad fännata lihtsat naabritüdrukut.