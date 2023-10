100 NÄGU ⟩ Brigitte Susanne Hunt - kohaliku seltskonnamaastiku kohustuslik element

Kui nüüd võtta ette kauni seltskonnadaami ja ärinaise heateod isamaa ees, siis neid mahub möödunud aastal Brigitte kontole lausa kaks. Ilmselt poleks Hendrik Terras hoolimata oma kuulsast isast saanud üleriigiliselt tuntuks, kui ta poleks osalenud saates «Vasllaline kaunitar», kus pidi võitma või murdma (see jäi arusaamatuks) Brigitte südame. Brigitte Midase puudutus, aga aitas Hendrikul märtsikuistel parlamendivalimistel riigikogu uksest sisse saada ja seega võib Terras Brigittet kaudselt oma poliitsponsoriks pidada. Teine magus lugu jäi aga aasta teise poolde. Elades kaasa Reformierakonna praegustele võimumängudele, on poliitikast kõrvale astunud Taavi Rõivas suures plaanis unustatud. Aga piisab Rõivasel Brigittega samale üritusele sattuda, kui kõikidele tuleb meelde külmkapi juhtum ning terasema mäluga inimesed mäletavad ka, et Rõivase käest läks reformil korraks võim käest. Igal juhul peab Brigittet tänama mälu värskendamise eest, sest videosalvestised TV 3 peolt näitasid selgelt, kuidas Rõivas Brigittel kaelas rippus ning kuidas ta naist tagumikust krabas. Ehe tõestus, et kunagine peaminister, aseesimees ja kolme lapse isa pole veel täielikult täiskasvanuks saanud. Mis puudutab muudesse ärimaigulistesse avantüüridesse, mida Brigitte nimega seostatakse, siis seni kuni klikitakse, tuleb ka raha ja ettevõtliku inimese üle ei ole tublidelö eestlastel kombeks nuriseda.