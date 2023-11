Kaubandus-Tööstuskoda ei toeta praegusel kujul automaksu

Kaubanduskoja hiljuti tellitud Norstati uuringust selgus, et 35 protsenti vastanutest on viimase kahe aasta jooksul sõitnud autoga vähem või sama palju, kuid säästvamalt. See näitab, et inimesed on motiveeritud ka ilma mootorsõidukimaksuta muutma oma autokasutust säästvamaks ja on seda viimasel ajal ka aktiivselt teinud.