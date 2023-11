Tallinna vahetus läheduses paiknev 2257,5 hektari suurune ala on piirkonna ainus terviklikult säilinud kompaktne loodusmassiiv, millel on erakordne roll loodusliku mitmekesisuse püsimisel ning Harjumaa elanikele puhkevõimaluste ja loodushariduse pakkumisel. Et piirkonnas olulise ala loodusväärtused säiliksid, otsustaski ministeerium lõpuks looduskaitseala luua.