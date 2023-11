Isamaa tõusis reitingutabelis eestlaste seas populaarseimaks parteiks

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 23,2 protsenti, Isamaad 22,4 protsenti ja Reformierakonda 19 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal jätkab EKRE, kelle toetus nädalaga ei muutunud ning on püsinud samal tasemel alates augusti lõpust. Teisel kohal oleva Isamaa toetus tõusis nädalaga 2,2 protsendipunkti võrra ning kolmandal kohal oleva Reformierakonna toetus langes nädalaga ühe protsendipunkti võrra. Isamaa toetus on kõrgeimal ning Reformierakonna toetus madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 14,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 9,9 protsendiga ning Eesti 200, kelle toetus on 6,1 protsenti. Ühegi esikolmikule järgneva erakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 35 protsenti ning opositsioonierakondi 60,1 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul on Isamaa toetus astunud veel ühe sammu ülespoole ning see viib Isamaa vägagi esikohal oleva EKRE kandadele. Samas jätkab Reformierakonna toetus usinat langust. «Erakonna nelja nädala keskmine on langenud 19 protsendi peale ning suund tundub olevat kindlalt allapoole. Palju suurema ebakindlusega nädalastes tulemustes on Isamaa toetus tõusnud üle 25 protsendi ja Reformierakonna toetus langenud alla 17 protsendi,» märkis Mölder.

Valijaskonna gruppide lõikes ei ole Mölderi sõnul nende kahe erakonna toetuste muutumise dünaamikas suuremaid üllatusi toimunud. «Mõlemad muutused on suures pildis laiapõhjalised. Isamaa toetus pole märkimisväärselt kasvanud ainult mitte-eestlastest valijate hulgas. See aga tähendab, et eesti keelt kõnelevatest valijatest juba praegu iga neljas toetab Isamaad. Kuigi see vahe on väike, on eestlaste hulgas Isamaa juba praegu kõige populaarsem erakond. EKRE hoiab üldist esikohta ainult selle pärast, et nendel on ka muust rahvusest valijate hulgas märkimisväärne toetus,» märkis Mölder.