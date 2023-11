Läti peaminister: gaasivarud on olemas, Eesti inimestel pole vaja muretseda

Siliņa viitas pärast kohtumist toimunud pressikonverentsil Eesti ja Läti koostööle ning sõnas, et muu hulgas on riigid ühel meelel Rail Balticuga seonduvas.

«Mis puudutab energeetikat, siis mul on hea meel, et Balti riigid on avaldanud otsuse desünkroniseerimise osas,» lisas ta. Maagaasi varude kohta Incukalnsi gaasihoidlas märkis Siliņa, et Eesti inimestel ei ole millegi pärast muretseda ning need on tagatud.