KONTROLLI ANDURIT ⟩ Päästeamet alustab järgmisest nädalast kontrollkäike kodudesse

«Seetõttu on paras aeg inimestel veenduda, kas kümmekond aastat tagasi soetatud suitsuandur on veel töökorras ja kas selle patareisid on vahetatud?» teatas amet.

«Suur on tõenäosus, et ka just teie koju satuvad päästjad ja inspektorid, et veenduda teie suitsuanduri töökorras olekus. Seetõttu soovitab päästeamet juba täna vaadata üle oma anduri patareid ning vajutada kontrollnuppu, et teile külla tulevad päästjad teid korras anduri eest kiita saaksid,» märgiti pressiteates.