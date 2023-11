KUS KUI PALJU VÕIB? ⟩ Keskkonnaamet pani paika hundi küttimismahud

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk ütles, et Eestis läheb hundil väga hästi, hinnanguliselt on Eesti metsades praegu 34 hundikutsikatega pesakonda: «Keskkonnaameti kinnitatud küttimismaht on suurem kui eelmisel aastal, kuna hundi arvukus ületab suurkiskjate ohjamiskavas kokku lepitud vahemiku. Keskkonnaagentuuri hinnangul on oktoobri lõpu seisuga kindlalt teada 34 hundikutsikatega pesakonda. Ohjamiskavas on kokku lepitud eesmärgiks tagada 20-30 pesakonna olemasolu, samas vältida kiskjakahjude suurenemine,» sõnas Kukk, kelle sõnul näitab käesolev aasta, et pesakondade arvu tõus üle kavas kokku lepitud piiride on tõstnud oluliselt ka kahjustusi.