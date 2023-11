Keskerakonna fraktsioon loobus ööistungil osalemast

Kiik sõnas, et erakond ei toeta esitatud kujul 2024. aasta riigieelarvet ning on fraktsiooni poolt teinud riigieelarvele 30 muudatusettepanekut. «Keskendume peamistele murekohtadele, mis on valitsuse tähelepanuta jäänud – eakate ja perede toimetulek, tervishoid, haridus, siseturvalisus ning kohaliku elu toetamine,» ütles ta.