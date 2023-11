Tartu ei anna uuest aastast enam tasuta parkimislube

Linnavolikogu tänase otsuse kohaselt ei anta 2024. aastast enam tasuta parkimislube. Linn on andnud välja 149 tasuta parkimise luba, millest 81 on linnavalitsuse osakondade ja hallatavate asutuste kasutuses ning 68 muude asutuste kasutuses. Alates uuest aastast kaotavad need kehtivuse ja uusi ei väljastata.