Eelmise nädala parvlaev Amalie intsident ja päästetööd tõid politsei- ja piirivalveameti (PPA) kopterid taas rambivalgusesse. Võimukoridorides on kopterite teema aga põhjustanud viimastel kuudel parajat peavalu.

Kolme PPA kopteri üle järelevalve tegemise õiguslik alus oli savijalgadel, järeldas Euroopa Lennuohutusameti tänavune audit. Ühtlasi moonutas riik kiirabilendude PPA-le andmisel vaba turu põhimõtteid. Need etteheited sundisid lennunduse eest vastutatavat kliimaministeeriumi ruttu seadust muutma.

Eelmisel nädalal sai kiirkorras valmis, kooskõlastustele ja esmaspäeval juba ka valitsusse saadetud eelnõu, mille eesmärk vähemalt seletuskirja järgi kõlab dramaatiliselt: «Lahendada probleemkohad, mis on tuvastatud EASA (Euroopa Lennuohutusameti) auditi käigus ning mille lahendamine on väga ajakriitiline, kuna alates 1. jaanuarist 2024 ei ole PPA riiklikel õhusõidukitel enam lennukõlblikkuse sertifikaati, mis tähendab, et õhusõidukitel pole luba õhku tõusta.»