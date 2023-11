PILK PEALE ⟩ Kaja Kallas avas uuenduskuuri läbinud Washingtoni saatkonna hoone

Kallase sõnul on Ameerika Ühendriigid Eesti üks kõige olulisemaid liitlasi ja sõpru. «Eesti ei unusta kunagi USA toetust meie riiklusele ja suveräänsusele, ka nõukogude okupatsiooni ajal. Saatkond Washingtonis on riigi üks tähtsamaid välisesindusi ning Eesti ja USA sõpruse sümbol. Mul on suur rõõm, et väärika ajalooga maja on saanud uue ilme, mis on nii vormilt kui sisult tükike Eestit suures Ameerikas,» ütles Kallas.