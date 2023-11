GALERII ⟩ Danske istungil vaieldi, kas kirjaliku selgituse andnud ekstöötajad tuleks ka tunnistajapinki kutsuda

Üks suur tõendite komplekt, mis istungil läbi käidi, puudutas Danske sisekorda, reegleid, struktuuri määratlevaid dokumente. Põhiline vaidlus kerkis nende puhul küsimuses, kui usaldusväärseteks neid pidada saab: mõningatel puhkudel oli allkirjareal tühjus, seega märkisid kaitsjad, et ei saa välistada, et need paberid on tagantjärgi vormistatud. Samas aktsepteerisid kaitsjad neid tõendeid, kuna nende hinnangul tõestavad need tõendid hoopis süüdistatavate süütust – sel juhul on tegelikud vastutajad kas panga juhtkond või rahapesuvastase võitluse osakond.