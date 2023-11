OTSEPILT JA FOTOD ⟩ Kaja Kallas: nii nagu pole olemas jõuluvana, pole ka riiki, mis saaks raha mujalt kui maksumaksjatelt

Kallase sõnul andis Reformierakond juba varem mõista, et eelarve tuleb tasakaalu viia, kuid neid ei kuulatud.

«Tunnen täna enam kui varem, et Eesti vajab Reformierakonda,» sõnas ta, põhjendades seda minevikus tehtud vigadega, mis vajavad täna parandamist. «Majandus ei ole täppisteadus, see on tihti tagantjärele tarkus, mis annab endast aimu just tahavaatepeegli kaudu.»

Neljapäeva õhtul lõppes reformierakondlaste elektrooniline hääletus: kui Kallas on juhikandidaadina ainus, siis juhatusse on oodata uusi nägusid.

Kallas lisas kõnes, et Eesti probleemid said alguse 2016. aastal, kui Reformierakonna rahakotile pääses ligi Jüri Ratase (KE) esimene valitsus. EKREIKE-t nimetas ta aga majanduskrattideks: «Elu oli lill, torti jagati kõigile,» ütles ta, lisades, et pidu lõppes siis, kui Eestisse jõudis koroonakriis.

Reformierakonna toetus reitingute järgi on kukkunud märkimisväärse 18-protsendini. Neist eespool võidutsevad enam kui 20-protsendilise toetusega Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa.

«Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide vaheline kokkulepe ei ole ühegi partneri nägu. See on kompromiss ja ühisosa otsimine,» vastas Kallas enesekindlalt avalikkuses kõlanud kriitikale.