Politsei kehtestas piiri lähistel täiendava ajutise lennupiirangu

«Seoses viimastel päevadel aset leidnud sündmustega piiril oleme suurendanud sealses piirkonnas seirelendude arvu. Kasutame seal piirkonnas oma õhusõidukeid – näiteks droone, aga ka kopterit ja lennukit – ning ohutuse tagamiseks on intensiivsema lennutegevuse piirkonnas kehtestatud täiendav ajutine piiranguala, mis ulatub kaugemale sisemaale,» ütles PPA valmisoleku ja reageerimise büroo ekspert Siim Lindmaa.

Riigipiiri läheduses on lendamiseks niikuinii vaja PPA luba ning taotlus tuleb selleks esitada viis tööpäeva enne lennutamist. Lindmaa lisas, et kuna load on väljastatud erineva kehtivusajaga, palutakse lennutajatel enne lennu algust teavitada ka Narva kordonit.