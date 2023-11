ANALÜÜS ⟩ Eesti 200 reitingukriisile lahendust ei paista, oravatel aga küll

Reformierakond ja Eesti 200 on ka maailmavaatelt ja valijabaasilt suhteliselt sarnased, see on erinevus näiteks kolmandast valituserakonnast sotsidest, kes olemuselt mõnevõrra teistmoodi.

Reformierakonnal on olemas «pikk plaan» – kui parafraseerida Eesti 200 tuntud valimisloosungit –, kuidas august välja ronida. Kui vestelda Reformierakonna tippudega, koorub vaade erakonna hetkeseisust ja tulevikust üsna loogilises võtmes välja. Praegu on raske sellepärast, et on kehv majanduskeskkond, majandus langeb, intressid kõrged, hinnatase kõrge ja üldse vilets seis. Lisaks mõned Reformierakonna enda tehtud vead ja paar skandaali.