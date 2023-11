Urmas Reinsalu: Eestil on veel nõrgem peaminister

Reinsalu silmis võivad tänased tulemused halvendada riigijuhtimise kvaliteeti. «Need tulemused peegeldavad seda, et peaminister oli enne Reformierakonna üldkogu kriisis ja tänasega on kriis süvenenud. See tähendab, et Eestil on veel nõrgem peaminister. Küsimus on ka Reformierakonna valijates, kes heauskselt on andnud oma hääle erakonnale ja avastavad nüüd, et ellu viiakse hoopis teistsugust poliitikat». Ta lausus, et inimesed ei tohi leppida suureneva elukallidusega.